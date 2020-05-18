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В Днепре в районе Игрень фермер надел на стадо коз защитные маски.
Фотографии опубликовали в местной Facebook-группе.
Пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Другие комментаторы шутили про коронавирус и масочный режим на карантине.
Напомним, два года назад в Тернопольской области проходил конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.
В Днепре в районе Игрень фермер надел на стадо коз защитные маски.
Фотографии опубликовали в местной Facebook-группе.
Пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Другие комментаторы шутили про коронавирус и масочный режим на карантине.
Напомним, два года назад в Тернопольской области проходил конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.