В Днепре в районе Игрень фермер надел на стадо коз защитные маски.

Фотографии опубликовали в местной Facebook-группе.

Пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Другие комментаторы шутили про коронавирус и масочный режим на карантине.

Напомним, два года назад в Тернопольской области проходил конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.