Клинико-биотехнологическая компания Moderna, Inc. в США успешно завершила первую фазу испытаний препарата mRNA-1273 для вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Moderna, Inc. объявила о положительных промежуточных клинических данных экспериментального препарата mRNA-1273 для изготовления вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2) во время первой фазы исследований под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, — сказано в сообщении.

Исследования проводились в нескольких группах людей разного возраста, получавших дозы по 25, 100 и 250 микрограммов. При этом была выявлена зависимость уровня защиты иммунитета от дозы препарата.

Затем у всех пациентов, первыми принявших участие в исследованиях, на 43-й день в организме обнаружили антитела к коронавирусу в таком же количестве, как у людей, которые выздоровели от COVID-19, или большем.

— Препарат mRNA-1273 в основном проявил себя как безопасный и такой, что хорошо переносится, — добавили в компании.

Отмечается, что единственный побочный эффект был обнаружен у одной пациентки в виде покраснения вокруг места инъекции, но оно было скоротечным и не нуждалось в дополнительном медицинском вмешательстве.

Ранее китайские ученые заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.