Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon доставили до космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на NASA.

Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 — планируемого первого пилотируемого испытательного полета на Международную космическую станцию многоразового космического корабля Dragon V2 запланирован на 27 мая. В состав экипажа войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Запуск космического корабля обеспечит ракета Falcon 9.

Полет состояться в рамках второго этапа программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Запуск запланирован на 27 мая 4:33 p. m. EDT. (23:33 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.