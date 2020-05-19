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Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon доставили до космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на NASA.
Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 — планируемого первого пилотируемого испытательного полета на Международную космическую станцию многоразового космического корабля Dragon V2 запланирован на 27 мая. В состав экипажа войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Запуск космического корабля обеспечит ракета Falcon 9.
Полет состояться в рамках второго этапа программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Запуск запланирован на 27 мая 4:33 p. m. EDT. (23:33 по киевскому времени).
Ранее сообщалось, что частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon доставили до космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на NASA.
Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 — планируемого первого пилотируемого испытательного полета на Международную космическую станцию многоразового космического корабля Dragon V2 запланирован на 27 мая. В состав экипажа войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Запуск космического корабля обеспечит ракета Falcon 9.
Полет состояться в рамках второго этапа программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Запуск запланирован на 27 мая 4:33 p. m. EDT. (23:33 по киевскому времени).
Ранее сообщалось, что частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.