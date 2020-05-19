В Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 635 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 573 случая;

Закарпатская область - 911 случаев;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1235 случаев;

Кировоградская область - 445 случаев;

Киев - 2359 случаев;

Киевская область - 1245 случаев;

Львовская область - 1098 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 263 случая;

Одесская область - 784 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ровенская область - 1188 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 816 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2742 случая;

Черкасская область - 376 случаев;

Черниговская область - 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 тысяч 174 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.