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В Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 тысяч 174 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
В Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47 тысяч 174 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.