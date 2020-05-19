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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за значительного недофинансирования в Украине находятся под угрозой уничтожения психиатрическая и туберкулезная службы.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Он сообщил, что финансирование этих больниц в текущем году по сравнению с прошлым годом на уменьшилось на 50-80%. При этом 22 тысячи больных с хроническими психическими заболеваниями, нуждаются в постоянном наблюдении медработников.
— МОЗ завершает расчеты, связанные с финансированием в том числе психиатрической службы. психиатрическая служба нуждается в реформировании, но оно должно происходить по четким критериям и расчетами. МОЗ завершает расчеты по финансированию медицины, чтобы не были уволены работники и не закрывались больницы, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере планируют сократить 53 работника.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за значительного недофинансирования в Украине находятся под угрозой уничтожения психиатрическая и туберкулезная службы.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Он сообщил, что финансирование этих больниц в текущем году по сравнению с прошлым годом на уменьшилось на 50-80%. При этом 22 тысячи больных с хроническими психическими заболеваниями, нуждаются в постоянном наблюдении медработников.
— МОЗ завершает расчеты, связанные с финансированием в том числе психиатрической службы. психиатрическая служба нуждается в реформировании, но оно должно происходить по четким критериям и расчетами. МОЗ завершает расчеты по финансированию медицины, чтобы не были уволены работники и не закрывались больницы, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере планируют сократить 53 работника.