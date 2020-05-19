В правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Об этом Европейской правде рассказал источник в дипломатической службе.

По словам собеседника, Украина не будет ждать запросов других государств, а сама начинает переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса.

— Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений, - пояснил собеседник, пояснив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами.

По его словам, данное решение согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание относительно переговоров по этому поводу.

— Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию (в соответствующих государствах), - отметил источник.

Исходя из этих объяснений, стоит рассчитывать, что авиасообщение будет возобновляться с теми странами ЕС, в которых также будет восстановлено регулярное авиасообщение (что в ближайшее время должно произойти во всех странах), а также с теми, которые позволят въезд граждан Украины и не являются центром пандемии.

Как сообщалось ранее Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.