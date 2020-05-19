|Скорость ветра:
|5.2 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.35 грн
|26.67 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
В Китае завершилось строительство железнодорожного тоннеля под горой Дажу, тоннель длиной 14,5 километра пересекает шесть зон геологического разлома.
Об этом пишет ЦТС.
Он назван одним из самых трудных реализованных в Китае проектов по строительству тоннеля и является ключевым элементом железной дороги между городами Дали и Жуйли на юго-западе Китая
Его строительство продолжалось в течение 12 лет и велось в крайне неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.
Работы по строительству осложнялись высокой температурой, регулярно достигающей 40 градусов Цельсия, и влажностью 85%. Для охлаждения в тоннель непрерывно доставляли лед. Из-за тяжелых условий строители работали в режиме трехчасовых смен. Работы на объекте были завершены 28 апреля.
Напомним, в Северной Корее 2 декабря прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжиён, построенного в одноименном уезде.
В Китае завершилось строительство железнодорожного тоннеля под горой Дажу, тоннель длиной 14,5 километра пересекает шесть зон геологического разлома.
Об этом пишет ЦТС.
Он назван одним из самых трудных реализованных в Китае проектов по строительству тоннеля и является ключевым элементом железной дороги между городами Дали и Жуйли на юго-западе Китая
Его строительство продолжалось в течение 12 лет и велось в крайне неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.
Работы по строительству осложнялись высокой температурой, регулярно достигающей 40 градусов Цельсия, и влажностью 85%. Для охлаждения в тоннель непрерывно доставляли лед. Из-за тяжелых условий строители работали в режиме трехчасовых смен. Работы на объекте были завершены 28 апреля.
Напомним, в Северной Корее 2 декабря прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжиён, построенного в одноименном уезде.