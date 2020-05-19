В Китае завершилось строительство железнодорожного тоннеля под горой Дажу, тоннель длиной 14,5 километра пересекает шесть зон геологического разлома.

Об этом пишет ЦТС.

Он назван одним из самых трудных реализованных в Китае проектов по строительству тоннеля и является ключевым элементом железной дороги между городами Дали и Жуйли на юго-западе Китая

Его строительство продолжалось в течение 12 лет и велось в крайне неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Работы по строительству осложнялись высокой температурой, регулярно достигающей 40 градусов Цельсия, и влажностью 85%. Для охлаждения в тоннель непрерывно доставляли лед. Из-за тяжелых условий строители работали в режиме трехчасовых смен. Работы на объекте были завершены 28 апреля.

Напомним, в Северной Корее 2 декабря прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжиён, построенного в одноименном уезде.