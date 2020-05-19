18 мая в Южноукраинске Николаевской области состоялось открытие мемориальных досок героям-землякам, погибшим во время антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте города Южноукраинска.

Мемориальные доски посвятили:

Сергею Горобцу — сержанту 34-го батальона территориальной обороны «Батькивщина», погибшего 17 октября 2014 года. Указом Президента Украины Сергей Горобец награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно);

— сержанту 34-го батальона территориальной обороны «Батькивщина», погибшего 17 октября 2014 года. Указом Президента Украины Сергей Горобец награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно); Николаю Гончаруку — солдату 17-го отдельного мотопехотного батальона, погибшему 21 мая 2015 года. Указом Президента Украины Николай Гончарук награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно);

— солдату 17-го отдельного мотопехотного батальона, погибшему 21 мая 2015 года. Указом Президента Украины Николай Гончарук награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно); Игорю Буйновскому — солдату 30-го отдельного мотопехотного батальона, погиб 28 января 2015 года. Указом Президента Украины Игорь Буйновский награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Южноукраинский городской голова Виктор Пароконный отметил, что в памяти южноукраинцев эти ребята навсегда останутся мужественными героями, которые с честью выполнили главную обязанность мужчин по защите родной земли, отдали свою жизнь за Украину.

Открыли памятные доски родные погибших воинов Юлия Горобец, Надежда Гончарук и Марина Буйновская. Завершилась церемония возложением цветов.

Напомним, в марте 2015 года в Южноукраинске Николаевской области на фасаде средней школы №3 разместили мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику учебного заведения, младшему сержанту Сергею Горобцу.

В Николаеве установили 14 мемориальных досок памяти горожан, которые погибли на Донбассе в войне с российскими оккупантами.