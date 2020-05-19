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18 мая в Южноукраинске Николаевской области состоялось открытие мемориальных досок героям-землякам, погибшим во время антитеррористической операции на востоке Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте города Южноукраинска.
Мемориальные доски посвятили:
Южноукраинский городской голова Виктор Пароконный отметил, что в памяти южноукраинцев эти ребята навсегда останутся мужественными героями, которые с честью выполнили главную обязанность мужчин по защите родной земли, отдали свою жизнь за Украину.
Открыли памятные доски родные погибших воинов Юлия Горобец, Надежда Гончарук и Марина Буйновская. Завершилась церемония возложением цветов.
Напомним, в марте 2015 года в Южноукраинске Николаевской области на фасаде средней школы №3 разместили мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику учебного заведения, младшему сержанту Сергею Горобцу.
В Николаеве установили 14 мемориальных досок памяти горожан, которые погибли на Донбассе в войне с российскими оккупантами.
18 мая в Южноукраинске Николаевской области состоялось открытие мемориальных досок героям-землякам, погибшим во время антитеррористической операции на востоке Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте города Южноукраинска.
Мемориальные доски посвятили:
Южноукраинский городской голова Виктор Пароконный отметил, что в памяти южноукраинцев эти ребята навсегда останутся мужественными героями, которые с честью выполнили главную обязанность мужчин по защите родной земли, отдали свою жизнь за Украину.
Открыли памятные доски родные погибших воинов Юлия Горобец, Надежда Гончарук и Марина Буйновская. Завершилась церемония возложением цветов.
Напомним, в марте 2015 года в Южноукраинске Николаевской области на фасаде средней школы №3 разместили мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику учебного заведения, младшему сержанту Сергею Горобцу.
В Николаеве установили 14 мемориальных досок памяти горожан, которые погибли на Донбассе в войне с российскими оккупантами.