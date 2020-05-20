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В Николаеве, сегодня 20 мая в рамках реконструкции сквера «Трояндовий» перенесут стеллу с фирменным знаком McDonalds.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
— По просьбе мэра, МакДональдс переносит свою стелу с фирменным знаком в другое место. Очень благодарны руководству ресторана, которое отнеслось с пониманием и согласилось на это. Ведь сквер «Трояндовий», который находится у памятника корабелам и флотоводцам Николаева - любимое место встречи николаевцев. Его реконструкция сделает его также удобным и привлекательным местом для отдыха, - сказал директор департамента Андрей Ермолаев.
Ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич планирует облагородить сквер у памятника судостроителям на Соборной и считает, что в этом должен помочь рядом расположенный «Макдональдс».
В Николаеве, сегодня 20 мая в рамках реконструкции сквера «Трояндовий» перенесут стеллу с фирменным знаком McDonalds.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
— По просьбе мэра, МакДональдс переносит свою стелу с фирменным знаком в другое место. Очень благодарны руководству ресторана, которое отнеслось с пониманием и согласилось на это. Ведь сквер «Трояндовий», который находится у памятника корабелам и флотоводцам Николаева - любимое место встречи николаевцев. Его реконструкция сделает его также удобным и привлекательным местом для отдыха, - сказал директор департамента Андрей Ермолаев.
Ранее, мэр Николаева Александр Сенкевич планирует облагородить сквер у памятника судостроителям на Соборной и считает, что в этом должен помочь рядом расположенный «Макдональдс».