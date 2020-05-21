Из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных пользователей Facebook выплатит в Канаде 9,5 миллионов долларов штрафа (около 7 миллионов долларов США).

Об этом заявили в Бюро по вопросам конкуренции Канады.

— Facebook Inc. выплатит $ 9 миллионов штрафа после того, как Бюро по вопросам конкуренции пришло к выводу, что компания делала ложные или обманчивые заявления о приватности личных данных канадцев в Facebook и Messenger. Facebook также выплатит дополнительные $500 тыс. для покрытия расходов проведенного Бюро расследования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Facebook согласился в дальнейшем «не создавать ложного или обманчивого впечатления о раскрытии персональной информации».

— Это подразумевает и представление о том, насколько пользователь может контролировать доступ к своим персональным данным в Facebook и Messenger, — рассказали в организации.

В Бюро объяснили, что Facebook создавал у пользователей впечатление, будто они с помощью настроек приватности могут вполне контролировать, кто именно получает доступ к их личной информации. Зато Facebook «не ограничивал обмен личной информацией пользователей с посторонними разработчиками».

— Эти личные данные включали контент, размещаемый пользователями в Facebook, сообщения, отправленные в Messenger, а также другую информацию, - подчеркнули в организации.

Отмечается, что Facebook также позволял «определенным сторонним разработчикам получать доступ к личной информации друзей пользователей, после того, как пользователи устанавливали необходимое приложение».

— Хотя Facebook утверждал, что после 30 апреля 2015 года не будет больше предоставлять такой доступ к личной информации друзей пользователей, с некоторыми сторонними разработчиками практика продолжалась до 2018 года, — подытожили в Бюро.

В то же время, в Бюро обратили внимание, что Facebook «добровольно сотрудничал в решении этого вопроса».

Для Facebook эти обвинения в нарушении приватности пользователей далеко не первые. В прошлом году Федеральная комиссия по торговле США наложила на Facebook рекордный штраф — 5 миллиардов долларов. В 2016 году французская власть заставила компанию изменить свою политику в отношении слежки.

В ответ на критику основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику компании, сосредоточивая внимание на приватности пользователей.

Ранее сообщалось, что Германия обвиняет WhatsApp в передаче данных пользователей Facebook.