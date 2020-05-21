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Правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.
Об этом пишет Associated Press.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что посетители будут проходить выборочное тестирование на коронавирус
Министр туризма Гарри Теохарис заявил, что список стран, из которых посетители смогут приехать в Грецию, будет объявлен до конца мая.
— Отбор будет основываться на «эпидемиологических критериях», как это определено греческим комитетом экспертов, занимающихся пандемией. Ожидается, что балканские и прибалтийские страны, Германия, Израиль и Кипр, будут в первой волне тех, чьи граждане будут допущены в Грецию, - отмечает издание.
Гарри Теохарис сказал, что посетители из этих стран смогут летать в Грецию только через международный аэропорт Афин с 15 июня.
Напомним, Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.
Правительство Греции заявило, что туристический сезон в стране открывается с 15 июня, с открытия отелей для туристов.
Об этом пишет Associated Press.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что посетители будут проходить выборочное тестирование на коронавирус
Министр туризма Гарри Теохарис заявил, что список стран, из которых посетители смогут приехать в Грецию, будет объявлен до конца мая.
— Отбор будет основываться на «эпидемиологических критериях», как это определено греческим комитетом экспертов, занимающихся пандемией. Ожидается, что балканские и прибалтийские страны, Германия, Израиль и Кипр, будут в первой волне тех, чьи граждане будут допущены в Грецию, - отмечает издание.
Гарри Теохарис сказал, что посетители из этих стран смогут летать в Грецию только через международный аэропорт Афин с 15 июня.
Напомним, Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.