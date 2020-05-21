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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку «Телерадиокомпании «Студия 1+1» из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым.
Об этом идет речь в сообщении Нацсовета.
Отмечается, что 13 апреля в выпуске новостного сюжета ТСН «Обвал цен» была размещена карта Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации «Nord Pool Spot», об этом в Нацсовет сообщила Служба безопасности Украины.
— Мониторингом Национальной Рады, 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей «ТСН», в сюжете «Обвал цен», карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации «Nord Pool Spot». Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия). Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию. По результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение. Проверка компании состоится после завершения карантина, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «112 Украина» из-за трансляции мультфильма российского производства «Необыкновенное путешествие Серафимы» с участием запрещенного актера.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку «Телерадиокомпании «Студия 1+1» из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым.
Об этом идет речь в сообщении Нацсовета.
Отмечается, что 13 апреля в выпуске новостного сюжета ТСН «Обвал цен» была размещена карта Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации «Nord Pool Spot», об этом в Нацсовет сообщила Служба безопасности Украины.
— Мониторингом Национальной Рады, 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей «ТСН», в сюжете «Обвал цен», карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации «Nord Pool Spot». Это - энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия). Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию. По результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение. Проверка компании состоится после завершения карантина, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «112 Украина» из-за трансляции мультфильма российского производства «Необыкновенное путешествие Серафимы» с участием запрещенного актера.