В Италии с 3 июня откроются все аэропорты страны, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса в марте.

Об этом в среду заявила министр транспорта страны Паола Де Мишеле, сообщает Европейская правда.

— С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут, - сказала она.

Паола Де Мишеле выступила с заявлением после того, как в субботу итальянское правительство объявило, что позволит туристам с ЕС въезжать в страну с этой даты. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

Италия, первая европейская страна, пострадавшая от пандемии коронавируса, закрыла некоторые аэропорты, включая аэропорт Линате в Милане, 12 марта.

Другие аэропорты продолжили работать, но с ограничениями. Это, например, римский Фьюмичино, миланский Мальпенса и аэропорты Болонье, Палермо, Бари и Турин.

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.