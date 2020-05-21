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В Италии с 3 июня откроются все аэропорты страны, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса в марте.
Об этом в среду заявила министр транспорта страны Паола Де Мишеле, сообщает Европейская правда.
— С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут, - сказала она.
Паола Де Мишеле выступила с заявлением после того, как в субботу итальянское правительство объявило, что позволит туристам с ЕС въезжать в страну с этой даты. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.
Италия, первая европейская страна, пострадавшая от пандемии коронавируса, закрыла некоторые аэропорты, включая аэропорт Линате в Милане, 12 марта.
Другие аэропорты продолжили работать, но с ограничениями. Это, например, римский Фьюмичино, миланский Мальпенса и аэропорты Болонье, Палермо, Бари и Турин.
Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.
В Италии с 3 июня откроются все аэропорты страны, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса в марте.
Об этом в среду заявила министр транспорта страны Паола Де Мишеле, сообщает Европейская правда.
— С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут, - сказала она.
Паола Де Мишеле выступила с заявлением после того, как в субботу итальянское правительство объявило, что позволит туристам с ЕС въезжать в страну с этой даты. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.
Италия, первая европейская страна, пострадавшая от пандемии коронавируса, закрыла некоторые аэропорты, включая аэропорт Линате в Милане, 12 марта.
Другие аэропорты продолжили работать, но с ограничениями. Это, например, римский Фьюмичино, миланский Мальпенса и аэропорты Болонье, Палермо, Бари и Турин.
Напомним, Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.