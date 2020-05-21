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Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого вышел из СИЗО.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook дочь Сергея Старицкого Екатерина Старицкая.
— Кожара внес залог и вышел на свободу, - написала она.
27 марта Шевченковской районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме немногим более 14 миллионов гривен.
В случае внесения залога на него будут возложены обязанности не отлучаться с места проживания, являться по требованию прокурора или следователя, сдать документы для выезда за границу.
Отметим, Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.
Леонид Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014 года в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м председателем ОБСЕ.
Напомним, полиция расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Жительница села Чайки (вероятно жена Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора Интера с огнестрельным ранением головы. Как вещественное доказательство изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его жена в момент выстрела якобы находились в других комнатах.
Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого вышел из СИЗО.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook дочь Сергея Старицкого Екатерина Старицкая.
— Кожара внес залог и вышел на свободу, - написала она.
27 марта Шевченковской районный суд в Киеве избрал меру пресечения Леониду Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. Также суд определил ему залог в сумме немногим более 14 миллионов гривен.
В случае внесения залога на него будут возложены обязанности не отлучаться с места проживания, являться по требованию прокурора или следователя, сдать документы для выезда за границу.
Отметим, Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.
Леонид Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014 года в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м председателем ОБСЕ.
Напомним, полиция расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Жительница села Чайки (вероятно жена Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора Интера с огнестрельным ранением головы. Как вещественное доказательство изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его жена в момент выстрела якобы находились в других комнатах.