В Киеве направлено в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании и совращении 11-летней девочки, а также в вымогательстве у нее денег.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

— Установлено, что обвиняемый посылал 11-летней школьнице смс-сообщение сексуального характера, а также требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде. Кроме того, злоумышленник заставлял девочку сниматься в порнографии, а после изнасиловал. В дальнейшем обвиняемый потребовал у школьницы деньги, угрожая в случае отказа выложить в Интернете указанные фото и видео, - сказано в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 4 статьи 152, части 2 статьи 156, частей 4, 5 статьи 301, частей 1, 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

— После завершения следствия подозреваемый и его защитники затягивали процесс ознакомления с материалами уголовного производства, тем самым препятствуя направлению обвинительного акта в суд. В связи с этим, по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 7 Подольским районным судом. Киева стороне защиты было ограничено срок ознакомления с материалами уголовного производства и 18 мая 2020 года подозреваемому и его защитникам вручен обвинительный акт. В тот же день обвинительный акт передано в суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы,- сообщили в прокуратуре.

Ранее, в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.