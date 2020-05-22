Шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт рейтинга.

Украинские вузы заняли такие места: Харьковский университет им. Каразина - 491; Киевский университет им. Шевченко - 541-550; Харьковский политех - 651-700; Киевский политех им. Сикорского - 701-750; Сумской государственный университет — 701-750; Львовская политехника — 751-800.

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Так, деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.