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В Николаеве полицейские разыскивают местного жителя Константина Зыкина, который самовольно оставил воинскую часть.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что парень, ушел в самоволку из воинской части №3018 на Киевщине, еще в 2018 году, спустя два года его местонахождение неизвестно.
— Приметы: рост 165-170 см, волосы темные, короткие, среднего телосложения. Уважаемые граждане! Просим при наличии любой информации о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщать в Центральный отдел полиции по телефонам (0512) 53-12-71, 102, - сказано в сообщении.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
В Николаеве полицейские разыскивают местного жителя Константина Зыкина, который самовольно оставил воинскую часть.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что парень, ушел в самоволку из воинской части №3018 на Киевщине, еще в 2018 году, спустя два года его местонахождение неизвестно.
— Приметы: рост 165-170 см, волосы темные, короткие, среднего телосложения. Уважаемые граждане! Просим при наличии любой информации о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщать в Центральный отдел полиции по телефонам (0512) 53-12-71, 102, - сказано в сообщении.