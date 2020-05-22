В Николаеве полицейские разыскивают местного жителя Константина Зыкина, который самовольно оставил воинскую часть.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что парень, ушел в самоволку из воинской части №3018 на Киевщине, еще в 2018 году, спустя два года его местонахождение неизвестно.