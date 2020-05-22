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В первом квартале 2020 года в Украине показатели плановой вакцинации на 5%, при этом количество прививок от кори, краснухи, паротита стали делать меньше на 20%.
Об этом в ходе брифинга расскзаал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.
Он отметил, что такие показатели являются критическими и призвал глав ОГА взять под контроль вопрос вакцинации.
— Сегодня будет подписано мною письмо на имя глав ОГА, чтобы они поставили на контроль и активизировали этот процесс по иммунизации согласно календаря вакцинации. Также я обращаюсь ко всем родителям, касательно вакцинации своих детей, это очень важно, согласно календаря. Здоровье детей это самое важное, - сказал Максим Степанов.
Напомним, с мая 2019 года министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори.
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В первом квартале 2020 года в Украине показатели плановой вакцинации на 5%, при этом количество прививок от кори, краснухи, паротита стали делать меньше на 20%.
Об этом в ходе брифинга расскзаал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.
Он отметил, что такие показатели являются критическими и призвал глав ОГА взять под контроль вопрос вакцинации.
— Сегодня будет подписано мною письмо на имя глав ОГА, чтобы они поставили на контроль и активизировали этот процесс по иммунизации согласно календаря вакцинации. Также я обращаюсь ко всем родителям, касательно вакцинации своих детей, это очень важно, согласно календаря. Здоровье детей это самое важное, - сказал Максим Степанов.
Напомним, с мая 2019 года министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори.