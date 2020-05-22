На николаевском заводе государственного предприятия «НПКГ «Зоря» — «Машпроект» готовятся к сокращению 66 сотрудников.

Об этом идет речь в указе от 12 мая заместителя гендиректора предприятия по вопросам управления персоналом, который опубликовала в Facebook одна из работниц, попадающих под сокращение.

«Я работник УМТО ГП НПКГ «ЗОРЯ» — «МАШПРОЕКТ» с зарплатой 7500 грн. Я, согласно этого приказа, попадаю под сокращение. Вновь прибывшие новые руководители с окладом 100 000 гривен и более устроили массовые увольнения, вместо того, чтоб заняться поиском новых возможностей для увеличения продаж, созданием новых рабочих мест», — написала она.

Согласно документу, сокращение связано с ликвидацией управления материально-технического обеспечения завода. В связи с этим уволить собираются всех 66 сотрудников управления.



Работница завода добавила, что в марте на предприятие прибыли люди из ООО «Дельта Вилмар СНГ», которые «перетягивают» из этой компании бывших сотрудников.

«Видно из-за экологической катастрофы под Одессой с предприятия «Дельта Вилмар СНГ» убежали часть сотрудников, чтоб скрыться на нашем заводе. 1 декабря 2019 года был зафиксирован разлив около 3 тысяч тонн пальмового масла в селе Биляры Лиманского района Одесской области. Если Вам так хорошо было на предприятии «Дельта Вилмар СНГ» зачем Вы к нам приехали?», — добавила она.

Отметим, что замгендиректора предприятия по вопросам управления персоналом Наталья Арцимович, которая и подписала указ об увольнении, раньше работала в «Дельта Вилмар Украина», о чем указала в своей декларации. В 2019 году она заработала там 2,2 миллиона гривен.

Напомним также, что возле города Южный Одесской области вечером 6 ноября 2019 года загорелся маслоперерабатывающий завод. Пожар охватил территорию предприятия Дельта Вилмар, из-за забора предприятия видны столбы огня и дыма.

Как известно, 13 сентября 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, среди которых, в частности, николаевские госпредприятия «Зоря»-«Машпроект», судостроительный завод имени 61 коммунара и ГП «Дельта-лоцман».

Напомним, что начальник проектно-конструкторского бюро государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» Олег Луговин обратился к главе фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давиду Арахамии с просьбой не позволить отдать предприятие под приватизацию.

Николаевский народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил, что поддерживает идею приватизации убыточных государственных предприятий, однако не готов говорить о продаже Николаевского судостроительного завода и «Зори» - «Машпроект».

Его коллега Игорь Негулевский заявил, что не разобрался в вопросе возможной приватизации Николаевского судостроительного завода и «Зори» - «Машпроект», так как занят работой в своем комитете Верховной Рады.

В свою очередь, нардеп Игорь Копытин говорит, что поддерживает законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, среди которых есть «Зоря» - «Машпроект» и Николаевский судостроительный завод (бывший Завод имени 61 коммунара).

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду также поддерживает законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, среди которых есть «Зоря» - «Машпроект» и Николаевский судостроительный завод.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что государственное предприятие «Зоря» - «Машпроект» нельзя отдавать под приватизацию, поскольку на него не зайдет инвестор, заинтересованный в его развитии.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник выступил за возможную приватизацию государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект».

25 октября стало известно, что на заводе «НПКГ «Зоря» – «Машпроект» готовятся к массовому сокращению сотрудников в 5 тысяч человек.

Позже в государственном концерне «Укроборонпром» опровергли информацию о массовом сокращении численности работников «НПКГ «Зоря»-«Машпроект».