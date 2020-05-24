Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, что все больные коронавирусом в Николаеве имеют «позитивную динамику» выздоровления.

Об этом она заявила в своём видеообращении.

По словам главврача, у пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимации, состояние стабильное.

— У нас все больные с позитивной динамикой, у нас уже несколько дней не было пациентов, которые поступали бы из города. Те, которые обнаруживаются в городе, это либо носители вируса, но средней тяжести, а тяжелых нет. Пациенты, которые у нас находятся в реанимации, благополучно выздоравливают, у них стабильное состояние, которое сегодня оценивается как средне-тяжелое, - Светлана Федорова.

Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.