Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что работающим пожилым людям необходимо дольше оставаться дома на самоизоляции.

Об этом он рассказал на ежедневном брифинге, пишут Буквы.

Согласно статистике, среди летальных случаев из-за короновирусной болезни, более 70% людей старше 60 лет.

— Эти граждане (старше 60 лет – прим.) входят в группу риска. И именно забота о наших гражданах говорит, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо максимально находиться на самоизоляции. Если посмотреть нашу статистику относительно летальных случаев, то более 70% – люди, которые старше 60 лет. Мы предлагаем им находиться в самоизоляции, пока есть распространение коронавирусной болезни. Это все делается для наших граждан, – рассказал Максим Степанов.