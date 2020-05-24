Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года.

Об этом свидетельствуют исследования учёных из Сингапурского университета технологий и дизайна, передаёт Укринформ.

— Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре, - говорится в сообщении.

В США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.

Отмечается, что в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм «жизненного цикла» пандемии по странам мира.

В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа. Но с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки.