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Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года.
Об этом свидетельствуют исследования учёных из Сингапурского университета технологий и дизайна, передаёт Укринформ.
— Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре, - говорится в сообщении.
В США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.
Отмечается, что в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм «жизненного цикла» пандемии по странам мира.
В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа. Но с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки.
Ученые университета предупреждают, что их результаты постоянно развиваются и неточны, и что их прогнозы не должны приводить к поспешному сворачиванию ограничительных мер по всему миру.
— Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания (пандемии - прим.), опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль, и вызвать распространение вируса, - сказали они.
По состоянию на утро 24 мая в мире зафиксировано 5 407 414 случаев коронавируса, 2 247 963 человека выздоровели и 344 025 погибли. За последние сутки в мире было обнаружено 9 464 новых случаев.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года.
Об этом свидетельствуют исследования учёных из Сингапурского университета технологий и дизайна, передаёт Укринформ.
— Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре, - говорится в сообщении.
В США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.
Отмечается, что в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм «жизненного цикла» пандемии по странам мира.
В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа. Но с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки.
Ученые университета предупреждают, что их результаты постоянно развиваются и неточны, и что их прогнозы не должны приводить к поспешному сворачиванию ограничительных мер по всему миру.
— Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания (пандемии - прим.), опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль, и вызвать распространение вируса, - сказали они.
По состоянию на утро 24 мая в мире зафиксировано 5 407 414 случаев коронавируса, 2 247 963 человека выздоровели и 344 025 погибли. За последние сутки в мире было обнаружено 9 464 новых случаев.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.