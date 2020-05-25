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На ферме в штате Орегон кошка родила котенка с двумя мордочками. Его назвали Печенька (Biscuits) и Подливка (Gravy).
Об этом сообщают Буквы.
Всего в помете шесть котят – они здоровы, как и мама кошка, Кинли.
— Моя жена пошла посмотреть на котят и нашла пять нормальных и одного с двумя мордочками. Мы были очень шокированы. Это было так странно, мы даже не особо задумывались о таком, – рассказал владелец Би Джей Кинг.
Котенок родился 20 мая. Как правило такие животные умирают в день, когда родились, но этот малыш прожил четыре дня. Хозяева его исправно кормили каждые два часа.
Стоит отметить, что в Книге рекордов Гиннеса есть кошка Фрэнк и Луи с такой же аномалией, которая прожила 15 лет.
Напомним, что на острове Корсика водится особая порода диких котов - местное население называет их котолисами (ghjattuvolpe на корсиканском диалекте).
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
На ферме в штате Орегон кошка родила котенка с двумя мордочками. Его назвали Печенька (Biscuits) и Подливка (Gravy).
Об этом сообщают Буквы.
Всего в помете шесть котят – они здоровы, как и мама кошка, Кинли.
— Моя жена пошла посмотреть на котят и нашла пять нормальных и одного с двумя мордочками. Мы были очень шокированы. Это было так странно, мы даже не особо задумывались о таком, – рассказал владелец Би Джей Кинг.
Котенок родился 20 мая. Как правило такие животные умирают в день, когда родились, но этот малыш прожил четыре дня. Хозяева его исправно кормили каждые два часа.
Стоит отметить, что в Книге рекордов Гиннеса есть кошка Фрэнк и Луи с такой же аномалией, которая прожила 15 лет.
Напомним, что на острове Корсика водится особая порода диких котов - местное население называет их котолисами (ghjattuvolpe на корсиканском диалекте).