Николаевцы задолжали за услуги теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» около 124 миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».

Предприятие предлагает абонентам, у которых есть задолженность и нет возможности полностью оплатить долг, заключить договор реструктуризации, что позволит выплатить долг частями.

— Для того, чтобы узнать сумму задолженности нужно обратиться в отдел по работе с задолженностью по телефонам: +380992135950; +380504908960; +380675175376. Для заключения договороа по реструктуризации во время карантина абонент подает заявление в электронном виде на электронную почту предприятия: nikteplo@optima.com.ua о том, что он желает заключить договор реструктуризации. После получения заявления и его рассмотрения абоненту сообщается результат. Составление стандартного договора реструктуризации проводится с условием первоначального взноса в размере 40% от общей суммы долга (в особых случаях - сумма этого взноса может быть уменьшена). После оплаты первоначального взноса абонент должен подписать договор, имея при себе паспорт и идентификационный код. Для заключения договоров реструктуризации жители Ингульского, Заводского, Центрального районов могут обращатьсчя по адресу проспект Центральный 141-Б, кабинет № 11, улица Генерала Свиридова 40/1, 4 этаж; жители Корабельного района - в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу: улица Рыбная, 1-б, кабинет №8, - сказано в сообщении.

На предприятии отмечают, что с начала текущего года абонентами ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которые имеют задолженность, было заключено всего лишь 37 договоров реструктуризации долга на общую сумму более 232 тысячи гривен.

— В связи с этим предприятие вынуждено обращаться в суд по тем абонентам, которые не оплатили долг и не заключили договор реструктуризации, - сказано в сообщении.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.