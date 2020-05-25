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В Греции в понедельник возобновили паромное сообщение между материковой частью страны и всеми островами.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В конце марта движение паромов ограничили на фоне мер по борьбе с коронавирусом. На борту пассажирам измеряют температуру, а также размещают их с соблюдением социальной дистанции.
В частности, возобновлено отправление паромов на Лесбос, Родос, Корфу. Запрет на паромы на Крит был снят еще на прошлой неделе.
Между тем, отмечается, что паромное сообщение между Грецией и Италией по-прежнему отменено. Ожидается, что суда начнут курсировать с июня.
В Греции зафиксирован один из самых низких уровней распространения коронавируса среди средиземноморских стран. Греческое правительство ожидает начала туристического сезона 15 июня.
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В Греции в понедельник возобновили паромное сообщение между материковой частью страны и всеми островами.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В конце марта движение паромов ограничили на фоне мер по борьбе с коронавирусом. На борту пассажирам измеряют температуру, а также размещают их с соблюдением социальной дистанции.
В частности, возобновлено отправление паромов на Лесбос, Родос, Корфу. Запрет на паромы на Крит был снят еще на прошлой неделе.
Между тем, отмечается, что паромное сообщение между Грецией и Италией по-прежнему отменено. Ожидается, что суда начнут курсировать с июня.
В Греции зафиксирован один из самых низких уровней распространения коронавируса среди средиземноморских стран. Греческое правительство ожидает начала туристического сезона 15 июня.