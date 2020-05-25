Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу медикам больницы скорой помощи.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

— Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове, - отмети Андрей Садовой.

Андрей Садовой также отметил, что ИФА-тесты не заменяет ПЦР-тестирование, это дополнительная возможность для определения больных COVID-19.