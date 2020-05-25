Венгерская авиакомпания Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из Украины до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщила авиакомпания, пассажиры с билетами на даты до 15 июня могут получить 120%-ную компенсацию из стоимости на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на покупку услуг и товаров Wizz Air.

Кроме того, пассажиры могут выбрать 100%-ное денежное возмещение от начального тарифа билета. В то же время компания предупреждает, что это займет больше времени. Пассажиры, изъявившие такое желание, получат электронное письмо с информацией о необходимых шагах по переводу на банковский счет или банковскую карточку.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

Ранее Антимонопольный комитет Украины обнародовал обязательные к рассмотрению рекомендации авиаперевозчикам не распространять информацию о возможности покупки билетов и осуществлении перелета до завершения карантина.

Как отметил АМКУ, среди авиакомпаний, которые распространяли подобную информацию, в частности, Wizz Air, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss и др.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.