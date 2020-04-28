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Венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.
Об этом свидетельствует информация в системе бронирования билетов на официальном сайте авиакомпании, сообщает корреспондент Укринформа.
Так, уже на 12 мая продаются билеты из Вены в Киев и обратно. Улететь из австрийской столицы в Украину будет стоить в этот день 24,99 евро, рейс Киев-Вена — 29,99 евро.
13 мая полеты между столицами не будут выполняться. С 14 мая рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться на ежедневной основе.
Стоимость билета Вена-Киев 14 мая составит 29,99 евро. Билеты на последующие дни, по меньшей мере до конца июня, продаются по фиксированной цене — 24,99 евро. Такая же цена — 24,99 евро — по меньшей мере до конца июня — распространяется и на билеты на рейс из украинской столицы в Вену.
Отметим, ранее в Мининфраструктуры рассказали, что планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений. Об авиаперевозках не заявлялось.
Напомним, правительство разработало поэтапный план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.
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Венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.
Об этом свидетельствует информация в системе бронирования билетов на официальном сайте авиакомпании, сообщает корреспондент Укринформа.
Так, уже на 12 мая продаются билеты из Вены в Киев и обратно. Улететь из австрийской столицы в Украину будет стоить в этот день 24,99 евро, рейс Киев-Вена — 29,99 евро.
13 мая полеты между столицами не будут выполняться. С 14 мая рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться на ежедневной основе.
Стоимость билета Вена-Киев 14 мая составит 29,99 евро. Билеты на последующие дни, по меньшей мере до конца июня, продаются по фиксированной цене — 24,99 евро. Такая же цена — 24,99 евро — по меньшей мере до конца июня — распространяется и на билеты на рейс из украинской столицы в Вену.
Отметим, ранее в Мининфраструктуры рассказали, что планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений. Об авиаперевозках не заявлялось.
Напомним, правительство разработало поэтапный план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.