Венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования билетов на официальном сайте авиакомпании, сообщает корреспондент Укринформа.

Так, уже на 12 мая продаются билеты из Вены в Киев и обратно. Улететь из австрийской столицы в Украину будет стоить в этот день 24,99 евро, рейс Киев-Вена — 29,99 евро.

13 мая полеты между столицами не будут выполняться. С 14 мая рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться на ежедневной основе.

Стоимость билета Вена-Киев 14 мая составит 29,99 евро. Билеты на последующие дни, по меньшей мере до конца июня, продаются по фиксированной цене — 24,99 евро. Такая же цена — 24,99 евро — по меньшей мере до конца июня — распространяется и на билеты на рейс из украинской столицы в Вену.

Отметим, ранее в Мининфраструктуры рассказали, что планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений. Об авиаперевозках не заявлялось.