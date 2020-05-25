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В России состоянием на утро 25 мая зафиксировано 353 тысячи 427 случаев коронавирусной инфекции, из них 8 тысяч 946 обнаружили за предыдущие сутки.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом РФ
Соглансо оперативным данным штаба в Москве зафиксировано 2 тысячи 560 человек с COVID-19, в Московской области - 831 заболевший, в Санкт-Петербурге - 374.
Умерли за предыдущие сутки 92 пациента с COVID-19, а с начала распространения коронавируса в России умерли 3633 человек. Выздоровели - 118 тысяч 798 человек, 5 тысяч 499 человек выздоровели состоянием на вчерашний день.
Показатель новых случаев заболевания по сравнению с предыдущими сутками вырос на 347.
Согласно данным штаба в России проверили более 8,9 миллиона человек на наличие COVID-19 за последние сутки - 260 тысяч тестов.
Как сообщалось ранее, Россия заняла 3-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.
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В России состоянием на утро 25 мая зафиксировано 353 тысячи 427 случаев коронавирусной инфекции, из них 8 тысяч 946 обнаружили за предыдущие сутки.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом РФ
Соглансо оперативным данным штаба в Москве зафиксировано 2 тысячи 560 человек с COVID-19, в Московской области - 831 заболевший, в Санкт-Петербурге - 374.
Умерли за предыдущие сутки 92 пациента с COVID-19, а с начала распространения коронавируса в России умерли 3633 человек. Выздоровели - 118 тысяч 798 человек, 5 тысяч 499 человек выздоровели состоянием на вчерашний день.
Показатель новых случаев заболевания по сравнению с предыдущими сутками вырос на 347.
Согласно данным штаба в России проверили более 8,9 миллиона человек на наличие COVID-19 за последние сутки - 260 тысяч тестов.
Как сообщалось ранее, Россия заняла 3-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.