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Специалисты Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозируют, что в 2020 году в Украине ожидается низкая инфляция.
Об этом пишет РБК-Украина.
Отмечается, что из-за кризиса спрос снизится не только в Украине, но в целом в мире.
— Учитывая ослабление карантинных ограничений, введенных для преодоления пандемии COVID-19 (как в Украине, так и в странах - основных торговых партнерах), вероятно, что, из-за слабого спроса и относительно низкого уровня инфляционных ожиданий, инфляционное давление на рынок будет незначительным, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в апреле 2020 года на цены повлияло общее снижение спроса вследствие карантинных ограничений при условии сохранения потенциала предложения товаров и услуг, имеющих необходимость скорой реализации.
Напомним, по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.
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Специалисты Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозируют, что в 2020 году в Украине ожидается низкая инфляция.
Об этом пишет РБК-Украина.
Отмечается, что из-за кризиса спрос снизится не только в Украине, но в целом в мире.
— Учитывая ослабление карантинных ограничений, введенных для преодоления пандемии COVID-19 (как в Украине, так и в странах - основных торговых партнерах), вероятно, что, из-за слабого спроса и относительно низкого уровня инфляционных ожиданий, инфляционное давление на рынок будет незначительным, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в апреле 2020 года на цены повлияло общее снижение спроса вследствие карантинных ограничений при условии сохранения потенциала предложения товаров и услуг, имеющих необходимость скорой реализации.
Напомним, по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.