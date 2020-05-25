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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет избежать второй волны коронавируса при двух обстоятельствах.
Об этом сообщает УНИАН.
— Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: Первое — во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность… не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе — разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, если эти два условия не произойдут, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире, что будет провоцировать вспышки болезни.
— Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновения эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе, — сказал Виктор Ляшко.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 21 245 человек, из них выздоровели 7233, летальных исходов — 623.
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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина сможет избежать второй волны коронавируса при двух обстоятельствах.
Об этом сообщает УНИАН.
— Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: Первое — во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность… не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе — разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, если эти два условия не произойдут, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире, что будет провоцировать вспышки болезни.
— Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновения эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе, — сказал Виктор Ляшко.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 21 245 человек, из них выздоровели 7233, летальных исходов — 623.