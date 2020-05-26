Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.

По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.

— Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну, — отметил Майкл Райан.

Напомним, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.