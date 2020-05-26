|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.
По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.
— Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну, — отметил Майкл Райан.
Напомним, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.
По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.
— Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну, — отметил Майкл Райан.
Напомним, ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.