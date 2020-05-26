Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.

Об этом Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме того замминистра МВД опубликовал фотографии подозреваемых в изнасиловании полицейских.

— Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях - Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе. Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной, - написал Антон Геращенко.

По словам Антона Геращенко сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ГБР. В 8:00 начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции. В 10:23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

— Также, не могу не сказать, что кроме тех негодяев, что Вы видите на фото за решёткой, в полиции служат десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают Закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем. Такие полицейские, как Герой Украины Сергей Губанов, погибший от взрыва мины под селом Трехизбенка Луганской области. Помните об этом, пожалуйста, - отметил Антон Геращенко.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

