Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего Министра обороны Украины Павла Лебедева.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Так, отмечается, что 25 мая 2020 года бывшему Министру обороны Украины суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

— В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Украины превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта, - говорится в сообщении Офиса.

Отмечается, что указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего Министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Напомним, Павла Лебедева отправили в отставку с должности министра обороны вместе со всем Кабмином Николая Азарова 27 февраля 2014 года. В настоящее время он находится на территории России. В марте 2016 года экс-министра обороны Павла Лебедева и экс-начальник Генерального штаба адмирала Юрия Ильина объявили в розыск.