Сотрудники киберполиции разоблачили злоумышленников, которые развращали детей, по результатам установлено 8 детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

Фигуранты действовали в разных регионах страны. К преступной деятельности четверо фигурантов привлекли 8 малолетних детей. Изъято около 6 Тб противоправного контента.

В частности на Волыни киберполицейские разоблачили 28-летнего мужчину, на протяжении 3 лет, развращал мальчика 2004 года рождения. Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон, а контент распространял на форумах в DarkNet.

— Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по статье 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и статье 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей, - сказано в сообщении.

В Винницкой области 44-летний развращал сосбтвенную малолетнюю дочь, и снимал все на камеру. Далее порноконтент распространял в общем доступе сети Интернет.

Кроме этого, в Днепропетровской области разоблачены злоумышленника, который скрывался от органов предварительного расследования в городе Харьков. Мужчина подозревается в изготовлении и распространении порноконтента с малолетними.

— К преступной деятельности он привлек двух женщин, которые предоставили ему собственных детей, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения для создания фото и видео сексуального характера. Горе-матерей задержали еще в декабре прошлого года. Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении по статье 152 (Изнасилование) и статье 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 161 тысяча гривен, - сказано в сообщении.

На Черниговщине разоблачили 28-летнего жителя города Бахмач, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурса изображения порнографического характера с участием своей 6-летней родственницы.

— По месту проживания всех злоумышленников проведены обыски совместно со следственными подразделениями Национальной полиции Украины и сотрудниками прокуратуры. Изъято носители информации, на которых хранятся файлы с противоправным контентом - общий объем памяти 5724 Гб, компьютерную технику, оптические диски, фотоальбомы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Расследуются уголовные производства, - сообщили в киберполиции.

Кроме этого, направлено в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя города Киева, который подозревается в администрировании канала в мессенджере. Фигурант размещал порнографические материалы с участием детей и изнасилование малолетней девушки. В целом по результатам проведенных мероприятий установлено 8 потерпевших детей в возрасте от 7-ми до 14-ти лет, ставших жертвами сексуальной эксплуатации.

Напомним, на Киевщине 40-летний мужчина развращал и снимал порно-видео с участием своих детей 5-летнего мальчика и 2-летней девочки, отснятые видео продавал на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США.