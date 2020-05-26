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Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
Об этом сообщает издание hromadske.
Сергея Сулиму и Николая Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании. Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.
Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
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Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
Об этом сообщает издание hromadske.
Сергея Сулиму и Николая Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании. Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.
Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.