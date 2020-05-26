|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
В штате Нью-Йорк отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности — 73 человека — среди инфицированных коронавирусом.
Об этом заявил во вторник губернатор штата Эндрю Куомо, передает «Интерфакс-Украина».
«Это самый низкий уровень, который мы когда-либо наблюдали с начала (пандемии коронавируса, — ИФ), — заявил Эндрю Куомо на брифинге по коронавирусу.
«В этой абсурдной новой реальности это хорошие новости», — отметил он.
Кроме того, выявлено около 200 новых случаев заражения COVID-19.
Он также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.
По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновление работы его экономики.
Так, уже в среду возобновится экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк — вновь будет вестись строительство, сельское хозяйство и торговля.
Между тем, власти штата продолжат выявлять районы, где коронавирус по-прежнему распространяется. Куомо пояснил, что в некоторых районах штата уровень распространения инфекции составляет 40%, причем под ударом оказываются и те работники, которые остаются дома, и безработные.
Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тысяч летальных исходов людей с коронавирусом.
По состоянию на 26 мая всего в США число заразившихся превышает отметку в 1,7 миллиона человек, более 100 тысяч инфицированных скончались.
Напомним, что в США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В штате Нью-Йорк отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности — 73 человека — среди инфицированных коронавирусом.
Об этом заявил во вторник губернатор штата Эндрю Куомо, передает «Интерфакс-Украина».
«Это самый низкий уровень, который мы когда-либо наблюдали с начала (пандемии коронавируса, — ИФ), — заявил Эндрю Куомо на брифинге по коронавирусу.
«В этой абсурдной новой реальности это хорошие новости», — отметил он.
Кроме того, выявлено около 200 новых случаев заражения COVID-19.
Он также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.
По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновление работы его экономики.
Так, уже в среду возобновится экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк — вновь будет вестись строительство, сельское хозяйство и торговля.
Между тем, власти штата продолжат выявлять районы, где коронавирус по-прежнему распространяется. Куомо пояснил, что в некоторых районах штата уровень распространения инфекции составляет 40%, причем под ударом оказываются и те работники, которые остаются дома, и безработные.
Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тысяч летальных исходов людей с коронавирусом.
По состоянию на 26 мая всего в США число заразившихся превышает отметку в 1,7 миллиона человек, более 100 тысяч инфицированных скончались.
Напомним, что в США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.