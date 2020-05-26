В штате Нью-Йорк отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности — 73 человека — среди инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил во вторник губернатор штата Эндрю Куомо, передает «Интерфакс-Украина».

«Это самый низкий уровень, который мы когда-либо наблюдали с начала (пандемии коронавируса, — ИФ), — заявил Эндрю Куомо на брифинге по коронавирусу. «В этой абсурдной новой реальности это хорошие новости», — отметил он.

Кроме того, выявлено около 200 новых случаев заражения COVID-19.

Он также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.

По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновление работы его экономики.

Так, уже в среду возобновится экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк — вновь будет вестись строительство, сельское хозяйство и торговля.

Между тем, власти штата продолжат выявлять районы, где коронавирус по-прежнему распространяется. Куомо пояснил, что в некоторых районах штата уровень распространения инфекции составляет 40%, причем под ударом оказываются и те работники, которые остаются дома, и безработные.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тысяч летальных исходов людей с коронавирусом.

По состоянию на 26 мая всего в США число заразившихся превышает отметку в 1,7 миллиона человек, более 100 тысяч инфицированных скончались.

Напомним, что в США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.