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В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху.
Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Татьяна Адаменко, пишет Левый Берег, ссылаясь на «Українські новини».
— Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно, — сказала Татьяна Адаменко.
По словам Татьяны Адаменко, угроза переувлажнения отсутствует, поскольку в ближайшее время произойдет потепление и влага испарится.
Она прогнозирует, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.
Прогнозируются также периодические дожди, но не проливные, поскольку они были связаны с циклоном. Татьяна Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.
Как сообщалось, аграрии Николаевской области в 2020 году могут остаться без урожая. В связи с этим они просят государство помочь и компенсировать потери.
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В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху.
Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Татьяна Адаменко, пишет Левый Берег, ссылаясь на «Українські новини».
— Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно, — сказала Татьяна Адаменко.
По словам Татьяны Адаменко, угроза переувлажнения отсутствует, поскольку в ближайшее время произойдет потепление и влага испарится.
Она прогнозирует, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.
Прогнозируются также периодические дожди, но не проливные, поскольку они были связаны с циклоном. Татьяна Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.
Как сообщалось, аграрии Николаевской области в 2020 году могут остаться без урожая. В связи с этим они просят государство помочь и компенсировать потери.