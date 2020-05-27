Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает, что карантин не является поводом пропускать прививки, и призывает родителей вакцинировать детей.

Об этом Степанов написал в Facebook.

— Карантин – не повод «прогуливать» прививки. Наоборот! Пример пандемии COVID-19 в очередной раз доказал жизненную необходимость защищать организм. И лучшего способа, чем вакцинация, пока не изобретено, — отметил Максим Степанов.

По его данным, из-за карантина показатель иммунизации в Украине «критически снизился» — на 20-40% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

— При этом индекс репродукции, например, КОВИДа (R – параметр, которым определяется количество людей, которые могут быть заражены больным тем или иным вирусом) составляет 1,94–5,7, а паротита = 10-12, кори = 12-18. Просто представьте, с какой скоростью распространяются эти вирусы, если не сформировать коллективный иммунитет, — пояснил Максим Степанов.

Он обратился ко всем родителям, у чьих детей нет противопоказаний к прививкам, «идти и защищать своих детей согласно календарю».

Также министр призвал руководителей медицинских учреждений и семейных врачей максимально активизировать информационную кампанию по поводу актуальности иммунизации и наличия вакцин в поликлиниках.

Министр добавил, что у всех глав ОГА и руководителей департаментов здравоохранения есть задача создать безопасные условия для процесса вакцинации в регионах.

Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний.