Жительница Матвеевки заявила, что перевозчик автобуса №54, который курсирует по маршруту «Ж\д вокзал грузовой — Матвеевка» самовольно меняет маршрут, несмотря на то, что у него есть график движения.

Об этом сообщила на странице Contact Center при Миколаївській міській раді Светлана Дмитриченко.

По ее словам, 22 мая мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что автобусы будут отправляться по утвержденному ранее маршруту, потому что на время карантина с 11:00 до 16:00 автобус курсировал с Матвеевки до Терновского кольца.

— С 22 мая согласно информации от мера Сенкевича данный маршрут будет ходить по утвержденному маршруту с ЖД вокзала, а не с Терновской развилки как ходил в период карантина. С 22 по 25 мая автобус включительно ходил до развилки. После настойчивых требований жителей в ночь с 25 на 26 выставили расписание. С утра до 11:00 и с 16:00 до жд вокзала, с 11:00 до 16:00 до развилки. На каком основании самовольно перевозчик меняет продолжительность маршрута? Обращаю внимание, что в дневное время перевозят наемной маршруткой до развилки, и льготные категории возят платно. Соцзащита перевозчику перечисляет деньги за льготников. В расписании на 10:40 есть рейс с Ж\Д вокзала, а его не было. Жители с грузом добирались на такси. Сколько над нами будут издеваться?, - написала Светлана Дмитриченко.

Она отметила, что жители Матвеевки требуют, чтобы автобус как и раньше следовал по маршруту до Ж/Д воказала, начал перевозить льготные категории, перерыв в движении составлял не больше 40 минут, а водитель начал выдавать билеты. Также люди требуют, чтобы последний автобус в Матвеевку отправлялся в 22:00.

Как сообщалось ранее с 19 марта, в Николаеве в тестовом режиме начал работать новый механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.