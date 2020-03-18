С завтрашнего дня, 19 марта, в Николаеве в тестовом режиме будет работать новый механизм движения маршрута № 54 в микрорайон Матвеевка.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Изменение работы маршрута связано с обеспечением жителей Матвеевки транспортом в условиях карантина.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева, который вступил в силу сегодня, 17 марта, перевозчик предупредил о перебоях в графике движения автобусов маршрута № 54. Это связанно с тем, что предприятие «Евротранстехсервис», обслуживающее маршрут, вынуждено будет работать в убыток.

Учитывая ситуацию, в Николаевском горсовете решили разработать новый временный механизм работы маршрута.

Таким образом, с 6:00 до 8:30 выехать из Матвеевки можно будет автобусами маршрута № 54 с конечной остановки «Силикатная, 264Б» до Терновского кольца.

С 8:30 до 9:30 автобусы маршрута № 54 будут перевозить пассажиров до конечной остановки «Николаев — грузовой».

С 9:30 до 16:00 движение по маршруту «Силикатная, 264Б» до Терновского кольца будет осуществлять один автобус.

С 6:15 до 21:00 от Терновского до Пушкинского кольца будет ходить дополнительный троллейбус.

С 16:00 автобусы маршрута № 54 будут ездить полный рейс с конечной остановки «Николаев — грузовой» до конечной остановки «Силикатная, 264Б».

Ориентировочно с 17:00 автобусы маршрута № 54 будут перевозить пассажиров от Терновского кольца до остановки «Силикатная, 264Б».

Непосредственно по Матвеевке автобусы № 54 будут ходить исключительно по улице Силикатной.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в мэрии сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.

Комментируя ситуацию с общественным транспортом, он обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы к коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.

Также сообщалось, что в Сумах кондуктор вместе с пассажирами вытолкали из троллейбуса, где уже находилось 10 пассажиров, женщину.