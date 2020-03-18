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В Сумах кондуктор вместе с пассажирами вытолкали из троллейбуса, где уже находилось 10 пассажиров, женщину.
Об этом пишет местное издание 0542.ua.
Стоит отметить, что с 18 марта в коммунальном общественном транспорте городов Украины во время поездок начали ограничивать количество пассажиров до 10 человек.
Такое решение принимают местные власти во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 № 215 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
Напомним, что во вторник, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. При этом контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города будут сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».
В Сумах кондуктор вместе с пассажирами вытолкали из троллейбуса, где уже находилось 10 пассажиров, женщину.
Об этом пишет местное издание 0542.ua.
Стоит отметить, что с 18 марта в коммунальном общественном транспорте городов Украины во время поездок начали ограничивать количество пассажиров до 10 человек.
Такое решение принимают местные власти во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 № 215 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
Напомним, что во вторник, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. При этом контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города будут сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».