В Украине состоянием на 9:00 27 мая зафиксировано 21 тысяча 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 658 летальных, 7 тысяч 995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 321 новый случай.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 932 случая;

Волынская область - 814 случаев;

Днепропетровская область - 905 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 660 случаев;

Закарпатская область - 1104 случая;

Запорожская область - 420 случаев;

Ивано-Франковская область - 1327 случаев;

Кировоградская область - 489 случаев;

Киев - 2739 случаев;

Киевская область - 1474 случая;

Львовская область - 1443 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 853 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 1514 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1126 случаев;

Харьковская область - 959 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 381 случай;

Черновицкая область - 3144 случая;

Черкасская область - 393 случая;

Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая 2020 года в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54 тысячи 885 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, вчера 26 мая в Украине зафиксировали 21 тысяча 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.