Сегодня, 27 мая, исполнительный комитет Николаевского городского совета, согласовал размещение четырех летних площадок у заведений общественного питания в городе.

Об этом сообщают НикВести.

Так, исполком поддержал выдачу сервитутов заведениям общественного питания на размещение летних площадок по следующим адресам: улица Московская 20/3, улица Адмиральская 27/3 («Atmosphera»), проспект Мира 54в/1, и улица Соборная 1/11 («Paprika»).

Кроме того Александр Сенкевич попросил в следующий раз вместе с адресами предоставлять название заведений, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы.

Отметим, что в данный момент еще готовятся документы на размещение «летников» для ряда заведений.

Ранее сообщалось, что исполкому было предложено утвердить техническую документацию по установлению границ сервитута для размещения летних площадок по адресам: улицы Чкалова, 108Б, Декабристов, 38/6 (кафе «Штрудель»), Шевченко, 50, Пушкинская, 37-а, Декабристов, 38-а/1 («ZIZU Boulangerie»), 3 Слободская, 17, Никольськая, 51 (кофейня «Malongo»), Большая Морская, 65/5 («Мясо Хаус»), Озерная 13-г/1, Спасская, 48-а, Никольская, 53/2 (кальян-бар «Noire»), проспект Богоявленский, 319-в. Также выносился вопрос о продлении срока действия/переоформления договоров на установку сервитутов по улице Соборной возле домов 3-а/9 (пиццерия «Челентано») и 5-в и Потемкинской возле дома 65/15.