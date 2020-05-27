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В Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
— Для удобства пассажиров с 1 июня проездные документы на поезда «Укрзалізниці» можно будет приобрести за 90 суток до даты отправления поезда, — говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение срока продажи проездных документов с 45-60 дней до 90 дней позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО «Укрзалізниця» - гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления.
Напомним, «Укрзалізниця» приняла решение создать отдельный филиал «Вокзальная компания» для эффективного управления вокзалами и вывода их на безубыточный уровень.
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В Украине билеты на поезда пассажиры смогут покупать за 90 дней до даты отправления.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
— Для удобства пассажиров с 1 июня проездные документы на поезда «Укрзалізниці» можно будет приобрести за 90 суток до даты отправления поезда, — говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение срока продажи проездных документов с 45-60 дней до 90 дней позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО «Укрзалізниця» - гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления.
Напомним, «Укрзалізниця» приняла решение создать отдельный филиал «Вокзальная компания» для эффективного управления вокзалами и вывода их на безубыточный уровень.