Компания SpaceX Илона Маска вместе с Национальным космическим агентством США (NASA) отправят на Международную космическую станцию двух американских астронавтов. Запуск запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен полетят на космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon-9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

«Мы с Бобом работали над этой программой пять лет, изо дня в день. Во многих отношениях это был марафон, но этого и следует ожидать, чтобы разработать пилотируемый космический корабль, способный долететь до Международной космической станции и обратно», — рассказал 53-летний Даг Херли, когда они с 49-летнем Бенкеном прибыли в Космический центр из Хьюстона на прошлой неделе.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут лично следить за запуском.

Напомним, компания SpaceX откладывает запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией интернет-спутников Starlink.