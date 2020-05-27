Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна столкнулась со второй волной пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство АМИ.

«К сожалению, должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса», — сказал чиновник.

По состоянию на утро 26 мая, в Армении были зафиксированы 7402 подтвержденных случая коронавирусной болезни. Вследствие пандемии COVID-19 умерли 91 пациент, вылечились 3220 человек.

Никол Пашинян отметил, что темой обсуждений в правительстве в течение последних дней стали причины распространения эпидемии.

«Уже несколько дней мы обсуждаем то, насколько введенные нами меры соответствуют ситуации и насколько они универсальны. Результат наших обсуждений однозначен: введенные ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас возникли проблемы с качеством соблюдения ограничений», — пояснил он.

Премьер-министр Армении выразил уверенность, что при условии соблюдения ограничений эпидемиологическая ситуация в стране не только улучшится, но и число заражений будет приближаться к нулю. При этом он добавил, что правительство не отказывается применять административные меры для того, чтобы население придерживалось карантинных ограничений.

Напомним, 26 мая в штате Нью-Йорк отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности — 73 человека — среди инфицированных коронавирусом.