За последние сутки количество жертв пандемии коронавируса в Италии снова составляет более сотни — 117 человек. Общее количество жертв пандемии COVID-19 в стране превысило 33 тысячи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство ANSA.

«В течение последних 24 часов в Италии было зафиксировано 117 летальных случаев вследствие пандемии коронавируса, это рост на фоне вчерашнего дня, когда было зафиксировано лишь 78 смертей. Общее количество жертв пандемии в стране достигло 33 072», — говорится в сообщении.

Количество новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Италии снова выросло — до 584 случаев за последние сутки. Всего в стране подтверждено 231 139 случаев коронавирусной болезни.

Общее количество выздоровевших и выписанных из больниц пациентов с коронавирусом в Италии возросло до 147 101.

Напомним, 25 мая в Италии за последние сутки зарегистрировали рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью — 300.