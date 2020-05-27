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В Испании за сутки умер только один человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщает El Pais.
В Министерстве здравоохранения заявили, что в течение последних семи дней в стране зафиксировано 39 летальных случаев. Во вторник, 27 мая сообщалось о 35, а за последние сутки подтвержден один.
Общее количество подтвержденных летальных случаев с начала пандемии в Испании составляет 27 118.
Ранее сообщалось, что за последние сутки количество жертв пандемии коронавируса в Италии снова составляет более сотни — 117 человек. Общее количество жертв пандемии COVID-19 в стране превысило 33 тысячи.
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В Испании за сутки умер только один человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщает El Pais.
В Министерстве здравоохранения заявили, что в течение последних семи дней в стране зафиксировано 39 летальных случаев. Во вторник, 27 мая сообщалось о 35, а за последние сутки подтвержден один.
Общее количество подтвержденных летальных случаев с начала пандемии в Испании составляет 27 118.
Ранее сообщалось, что за последние сутки количество жертв пандемии коронавируса в Италии снова составляет более сотни — 117 человек. Общее количество жертв пандемии COVID-19 в стране превысило 33 тысячи.