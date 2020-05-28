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В госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщил на пресс-конференции доктор Эшли Блумфилд, генеральный директор здравоохранения страны, передает CNN.
— После выписки пациента из больницы Middlemore в наших госпиталях не осталось ни одного больного с коронавирусом, — сказал Эшли Блумфилд.
По его словам, сейчас в стране 21 активный случай COVID-19, однако все эти люди находятся на амбулаторном лечении (дома под присмотром медиков). Он сказал, что за сегодня не было ни одного летального исхода, а новые случаи заражения не фиксировались уже в течение пяти дней.
Ранее сообщалось, что в Испании за сутки умер только один человек, у которого был диагностирован коронавирус.
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В госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщил на пресс-конференции доктор Эшли Блумфилд, генеральный директор здравоохранения страны, передает CNN.
— После выписки пациента из больницы Middlemore в наших госпиталях не осталось ни одного больного с коронавирусом, — сказал Эшли Блумфилд.
По его словам, сейчас в стране 21 активный случай COVID-19, однако все эти люди находятся на амбулаторном лечении (дома под присмотром медиков). Он сказал, что за сегодня не было ни одного летального исхода, а новые случаи заражения не фиксировались уже в течение пяти дней.
Ранее сообщалось, что в Испании за сутки умер только один человек, у которого был диагностирован коронавирус.